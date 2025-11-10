PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 16-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Sonntag, 09.11.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 16-Jährige vermisst. Sie verließ am Sonntag gegen 23:30 Uhr die elterliche Wohnanschrift. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 16-Jährigen:

   - circa 1,55 Meter groß
   - schlank
   - braune, lockige Haare
   - bekleidet mit grauer Jogginghose und schwarzer Jacke

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/Q0B4IrU

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 13:42

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (09.11.2025), gegen 18:05 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Brunckstraße einen 30-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem erlangten sie während der Kontrolle Hinweise darauf, dass der 30-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:41

    POL-PPRP: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

    Heuchelheim / Mutterstadt (ots) - Zwischen Samstag (08.11.2025), 16:30 Uhr, und Sonntag (09.11.2025), 13:10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Leininger Straße in Heuchelheim bei Frankenthal ein und entwendeten Parfum. Am Sonntag, zwischen 11:30 und 18:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Palmstraße in Mutterstadt eingebrochen. Hierbei entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld. Wer hat die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:22

    POL-PPRP: Schwerpunktkontrollen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Samstag, 08.11.2025, auf Sonntag, 09.11.2025, führten Kräfte der Polizeidirektion Ludwigshafen zwischen 18 Uhr und 2 Uhr im Stadtgebiet Ludwigshafen sowie in den Bereichen Frankenthal, Speyer und Schifferstadt Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt war die Erkennung und Ahndung von Fahrten unter Alkohol-, Drogen- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren