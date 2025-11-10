Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (09.11.2025), gegen 18:05 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Brunckstraße einen 30-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem erlangten sie während der Kontrolle Hinweise darauf, dass der 30-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell