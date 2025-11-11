PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Jugendverkehrsschule - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 07.11.2025, 14:30 Uhr, und Montag, 10.11.2025, 06:40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Jugendverkehrsschule der Stadtverwaltung Ludwigshafen in der Nibelungenallee, nahe der Bruchwiesenstraße, ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie insgesamt fünf Mofas sowie fünf Helme. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch und geben und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:34

    POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 08.11.2025, 19:00 Uhr, und Montag, 10.11.2025, 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeug im Gesamtwert von rund 8.000 Euro aus einem Transporter des Typs Citroën Jumper. Das Fahrzeug war während des Tatzeitraums in der Adam-Stegerwald-Straße, nahe der Matthäus-Vogel-Straße, abgestellt. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Hinweise werden an die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:47

    POL-PPRP: Ergebnis der Fahrradkontrollwoche

    Ludwigshafen (ots) - Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte in der Zeit vom 3. - 7.11.2025 eine zuvor angekündigte Fahrradkontrollwoche im Stadtgebiet Ludwigshafen durch. Angesichts der einsetzenden dunklen Jahreszeit und den damit verbundenen erhöhten Gefahren im Straßenverkehr, lag der Schwerpunkt besonders auf der Fahrzeugbeleuchtung von Fahrrädern und E-Bikes. Insgesamt 479 Zweiräder wurden an 18 ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:22

    POL-PPRP: 16-Jährige vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Sonntag, 09.11.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 16-Jährige vermisst. Sie verließ am Sonntag gegen 23:30 Uhr die elterliche Wohnanschrift. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren