Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Jugendverkehrsschule - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 07.11.2025, 14:30 Uhr, und Montag, 10.11.2025, 06:40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Jugendverkehrsschule der Stadtverwaltung Ludwigshafen in der Nibelungenallee, nahe der Bruchwiesenstraße, ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie insgesamt fünf Mofas sowie fünf Helme. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch und geben und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell