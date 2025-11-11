PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 08.11.2025, 19:00 Uhr, und Montag, 10.11.2025, 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeug im Gesamtwert von rund 8.000 Euro aus einem Transporter des Typs Citroën Jumper. Das Fahrzeug war während des Tatzeitraums in der Adam-Stegerwald-Straße, nahe der Matthäus-Vogel-Straße, abgestellt. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise:

Keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager).

Fahrzeug an einem sicheren Ort parken:

Falls das nicht möglich ist, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem geschützten Abstellort. Optimal ist ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ parken Sie den Wagen an gut beleuchteten und belebten Straßen oder in der Nähe bewohnter Gebäude. Ein frequentierter oder einsehbarer Parkplatz schreckt Gelegenheitstäter ab. Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit so ab, dass Türen und Laderaum schlecht zugänglich sind (z. B. Schiebetür an der Wandseite, Heckklappe nahe an einer Mauer).

Nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen:

Verwahren Sie Werkzeuge im Fahrzeug nach Möglichkeit in abschließbaren Metallkisten oder fest verbauten Staufächern. Idealerweise sind diese mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt oder verankert, sodass Diebe sie nicht einfach herausheben können. Selbst wenn ins Fahrzeug eingedrungen wurde, stellt eine zusätzliche Sicherung der Ladung ein weiteres Hindernis dar. Diese Mehrschalen-Sicherung kostet den Täter wertvolle Zeit - oft geben Diebe auf, wenn es zu lange dauert oder Spezialwerkzeug nötig wäre.

Mitarbeitende sensibilisieren:

Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in Diebstahlprävention.

Mehr Tipps zur Diebstahlsicherung oder auch zur Einbruchsicherung erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:47

    POL-PPRP: Ergebnis der Fahrradkontrollwoche

    Ludwigshafen (ots) - Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte in der Zeit vom 3. - 7.11.2025 eine zuvor angekündigte Fahrradkontrollwoche im Stadtgebiet Ludwigshafen durch. Angesichts der einsetzenden dunklen Jahreszeit und den damit verbundenen erhöhten Gefahren im Straßenverkehr, lag der Schwerpunkt besonders auf der Fahrzeugbeleuchtung von Fahrrädern und E-Bikes. Insgesamt 479 Zweiräder wurden an 18 ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:22

    POL-PPRP: 16-Jährige vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Sonntag, 09.11.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 16-Jährige vermisst. Sie verließ am Sonntag gegen 23:30 Uhr die elterliche Wohnanschrift. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:42

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (09.11.2025), gegen 18:05 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Brunckstraße einen 30-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem erlangten sie während der Kontrolle Hinweise darauf, dass der 30-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren