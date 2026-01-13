Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Eppelheim: 15-Jährige aus Eppelheim vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit Freitag, dem 9. Januar 2026 wird ein 15-jähriges Mädchen aus Eppelheim vermisst. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß mit langen schwarzen Haaren, evtl. trägt sie ein Kopftuch. Hinweise zu ihrer Bekleidung liegen nicht vor.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eppelheim-vermisstenfahndung/

Zeugen, welche Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell