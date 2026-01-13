Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein kleines Zeitfenster am Montag nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft um zwischen 9:43 Uhr und 10:38 Uhr in eine Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Seestraße einzubrechen. Als zwei Bewohner um kurz nach 10:30 Uhr zu ihrer Wohnung zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die gläserne Wohnungstür eingeschlagen worden war. Zudem standen im Schlafzimmer Schränke offen und es fehlte Bargeld aus einer Schachtel, die auf einer Kommode stand. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell