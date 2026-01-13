PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnwagen gestohlen, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von 01.12.2025 bis 10.01.2026 entwendeten Unbekannte einen Wohnwagen, welcher in der Amorbacher Straße auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Wohnwagen der Marke HYMER hatte noch einen Wert von mindestens 6.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

