Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auseinandersetzung in Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag endete ein Streit in einer Straßenbahn in Handgreiflichkeiten.

Gegen 15:20 Uhr gerieten ein 55 und ein 24 Jahre alter Mann an der Haltestelle "Mannheim-Hochschule" in Streit, als der 55-Jährige mit seinem Fahrrad in die Straßenbahn einsteigen wollte. Nachdem der 24-Jährige seinen Unmut über die hieraus resultierenden Platzverhältnisse kundtat, gerieten die beiden Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 24-Jährige den 55-Jährigen beleidigte. Hierauf reagierte der 55-Jährige mit einem Schlag ins Gesicht seines Kontrahenten. In einer folgenden kurzen Rangelei stürzten die Männer über einen Kinderwagen sowie das mitgeführte Fahrrad, wodurch sie sich jeweils leicht verletzten. Die Verletzungen wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Der 55-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

