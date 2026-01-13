PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Friedhofsgebäude, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Friedhofsgebäude in der Mannheimer Landstraße und erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro.

Sie hebelten zuerst die Tür zu einer Werkstatt auf und entwendeten hieraus mehrere Gartengeräte. Anschließend machten sie sich an der Tür zum Kühlraum der Leichname zu schaffen, ließen dann jedoch davon ab. An den Türen zur Werkstatt und zum Kühlraum entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

