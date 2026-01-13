Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Heidelberg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 30-jährige Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem BMW auf der B 535 von Schwetzingen in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe des Friedhofs Heidelberg-Kirchheim fuhr sie auf den vor ihr bremsenden VW einer 47-jährigen Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den Suzuki einer 45-jährigen Frau geschoben und dieser wiederum gegen den Peugeot eines 56-jährigen Mannes.

Bei dem Zusammenstoß erlitten die Fahrerin des BMW sowie die 47-jährige VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Beide Frauen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der BMW war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die übrigen drei Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Abschlepparbeiten wurde der Verkehr durch Polizeikräfte geregelt. Dennoch bildete sich ein Rückstau in Richtung Speyerer Straße, der sich bis 9 Uhr nach und nach auflöste.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell