Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Rückwärtsfahren mit Straßenbahn kollidiert

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Rheinau ein Unfall, bei dem eine Autofahrerin und ein Straßenbahnfahrer beteiligt waren.

Die 35-jährige Ford-Fahrerin hatte ihren Transporter in einer Parklücke in der Relaisstraße zwischen den Straßen Waldseestraße und Mutterstadter Straße geparkt. Als sie gegen 17:00 Uhr ausparken wollte und dafür rückwärtsfuhr, um auf die Relaisstraße zu fahren, übersah sie ersten Unfallermittlungen zufolge die Straßenbahn der Linie 1, mit der ein 45-jähriger Fahrer in Richtung Endhaltestelle Rheinau unterwegs war. Durch die Kollision wurde die Straßenbahn im Frontbereich und auch der Transporter beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell