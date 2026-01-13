Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Baustellencontainer - Arbeitsgeräte entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagabend, 9. Januar, und Montagmorgen, 12. Januar, mehrere Container auf einem Baustellengelände im Stadtteil Feudenheim auf.

Auf der Großbaustelle in der Talstraße öffneten die Unbekannten gewaltsam fünf Baucontainer, in denen Werkzeuge und Maschinen verschiedener Firmen gelagert waren. Daraus entwendeten die Eindringlinge rund 35 hochwertige Elektrowerkzeuge sowie dazugehörige Akkus und Stromkabel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

