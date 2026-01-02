POL-COE: Dülmen, Nonnenwall
Brennende Mülltonne
Coesfeld (ots)
Am Dienstag (30.12.2025), gegen 22.53 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine brennende Papiermülltonne auf dem Nonnenwall in Dülmen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es kamen keine Personen zu Schaden und das angrenzende Gebäude wurde nicht beschädigt.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
