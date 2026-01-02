PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen, Nonnenwall
Brennende Mülltonne

Coesfeld (ots)

Am Dienstag (30.12.2025), gegen 22.53 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine brennende Papiermülltonne auf dem Nonnenwall in Dülmen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es kamen keine Personen zu Schaden und das angrenzende Gebäude wurde nicht beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

