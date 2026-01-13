PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrug mit Kryptowährung - hoher Schaden

Heidelberg (ots)

Ein 64-Jähriger stieß bereits im Juni 2025 auf eine Anzeige in einer Handy-App. Darin wurde für gewinnbringende Investitionen in Krypto-Währung geworben. Der Mann nahm Kontakt mit dem Anbieter auf und tätigte zunächst ein Erstinvestition in dreistelliger Höhe. Im Laufe der Zeit meldete sich ein angeblicher Finanzberater telefonisch bei ihm. Dieser lockte mit einer hohen Rendite. So konnte er schließlich den 64-Jährigen dazu überreden, zwei Bankkredite aufzunehmen und auch dieses Geld in Kryptowährung anzulegen. Die Summe überwies er auf ein Konto in Malta. Allerdings musste er feststellen, dass keine Auszahlung der angeblich bereits angefallenen Gewinne erfolgte. Da dämmerte dem 64-Jährigen, dass es sich bei der Finanzanlage um einen Betrug gehandelt hatte, weshalb er am Montag bei der Polizei eine Anzeige stellte. Der ihm entstandene Schaden beläuft sich auf über 40.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nahm die Ermittlungen hinsichtlich eines gewerbsmäßigen Anlagebetrugs auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 15:40

    POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 8.000 Euro Schaden nach Kollision auf Parkplatz

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 17:45 Uhr entstand bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Eine 34-jährige Audifahrerin fuhr hier einer 60-jährigen Jeep-Fahrerin seitlich ins Fahrzeug, wodurch glücklicherweise lediglich ein ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 15:40

    POL-MA: Vorderheubach/Rhein-Neckar-Kreis: Baum fällt auf fahrenden Transporter

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagmittag gegen 11:45 Uhr fiel auf der K4120 zwischen Vorderheubach und dem Kohlhof ein etwa 20 Meter hoher Baum auf einen fahrenden Mercedes Sprinter. Der 41-jährige Fahrer war von Vorderheubach kommend in Richtung Kohlhof unterwegs, als der Baum unter der Schneelast samt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren