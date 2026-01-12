PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 8.000 Euro Schaden nach Kollision auf Parkplatz

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 17:45 Uhr entstand bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Eine 34-jährige Audifahrerin fuhr hier einer 60-jährigen Jeep-Fahrerin seitlich ins Fahrzeug, wodurch glücklicherweise lediglich ein Sachschaden entstand. Beide Autos blieben fahrbereit. Ersten Ermittlungen zufolge war die nicht angepasste Geschwindigkeit der 34-Jährigen unfallursächlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

