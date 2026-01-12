POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 8.000 Euro Schaden nach Kollision auf Parkplatz
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Samstag gegen 17:45 Uhr entstand bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Eine 34-jährige Audifahrerin fuhr hier einer 60-jährigen Jeep-Fahrerin seitlich ins Fahrzeug, wodurch glücklicherweise lediglich ein Sachschaden entstand. Beide Autos blieben fahrbereit. Ersten Ermittlungen zufolge war die nicht angepasste Geschwindigkeit der 34-Jährigen unfallursächlich.
