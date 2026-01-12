Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto auf Supermarktparkplatz beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Heddesheim ein geparktes Auto beschädigt.

Ein 55-jähriger Mann befand sich gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Straße Mitten im Feld und lud Leergut aus, um es im Markt abzugeben. Als er nach der Pfandabgabe wenige Minuten später zu seinem Mercedes zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung rechts am Heck des Fahrzeugs.

Auf welche Art und Weise die Beschädigung entstanden ist, kann derzeit noch nicht abschließend bewertet werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Heddesheim.

Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell