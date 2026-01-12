Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/Weinheim/BAB 659: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Viernheim/Weinheim/BAB 659 (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagnachmittag auf der A 659 zwischen Viernheim und Weinheim.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit einem Jaguar auf der linken Fahrspur der A 659 von Viernheim in Richtung Weinheim unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor er kurz vor der Landesgrenze Hessen/Baden-Württemberg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Dabei stieß er mit dem Dacia einer 56-jährigen Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, zusammen. Hierdurch kam auch der Dacia ins Schleudern, prallte zweimal gegen die linke Betonleitwand und blieb schließlich zwischen den beiden Fahrstreifen liegen.

Die 56-jährige Dacia-Fahrerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge erlitten einen Achsschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden nach Abschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt.

Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim unterstützte mit 4 Fahrzeugen und 16 Wehrleuten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

Zur Überprüfung auf mögliche Schäden an der Fahrbahndecke wurde die Autobahnmeisterei an der Unfallstelle hinzugezogen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

