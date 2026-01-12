PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/Weinheim/BAB 659: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Viernheim/Weinheim/BAB 659 (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagnachmittag auf der A 659 zwischen Viernheim und Weinheim.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit einem Jaguar auf der linken Fahrspur der A 659 von Viernheim in Richtung Weinheim unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor er kurz vor der Landesgrenze Hessen/Baden-Württemberg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Dabei stieß er mit dem Dacia einer 56-jährigen Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, zusammen. Hierdurch kam auch der Dacia ins Schleudern, prallte zweimal gegen die linke Betonleitwand und blieb schließlich zwischen den beiden Fahrstreifen liegen.

Die 56-jährige Dacia-Fahrerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge erlitten einen Achsschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden nach Abschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt.

Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim unterstützte mit 4 Fahrzeugen und 16 Wehrleuten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

Zur Überprüfung auf mögliche Schäden an der Fahrbahndecke wurde die Autobahnmeisterei an der Unfallstelle hinzugezogen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:10

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 6. Januar und Samstag, 10. Januar wurde in ein Reihenhaus im Weinheimer Wohnbezirk Stahlbad eingebrochen. Unbekannte brachen zunächst eine Gartentür an der Rückseite des Wohnanwesens in der Breslauer Straße auf. Anschließend begaben sie sich zur Terrasse ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:58

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Kellerabteil ein - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 08:30 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Kellerabteil im innerstädtischen Quadrat K 1. Hierfür entfernte die Täterschaft gewaltsam das Vorhängeschloss des Abteils und nahm eine Bohrmaschine, eine Flex, ein Paar Schuhe, einen Einkaufstrolley, ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:47

    POL-MA: Mannheim: Wertgegenstände aus Wohnung gestohlen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Samstag, in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 22:25 Uhr, drang eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Unter den Birken im Stadtteil Gartenstadt ein und entwendete hieraus mehrere Wertgegenstände. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Im Inneren durchsuchten diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren