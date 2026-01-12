Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Kellerabteil ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 08:30 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Kellerabteil im innerstädtischen Quadrat K 1. Hierfür entfernte die Täterschaft gewaltsam das Vorhängeschloss des Abteils und nahm eine Bohrmaschine, eine Flex, ein Paar Schuhe, einen Einkaufstrolley, Waschmittel sowie eine Alkoholflasche an sich. Mitsamt dem Diebesgut flüchtete der oder die Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Tel.: 0621 / 1258-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell