Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Die Polizei Eisenach bittet um Hinweise nach einem Vorfall gestern Vormittag. Nach einer bisherigen Zeugenaussage soll der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs gegen 13.30 Uhr in der Alexanderstraße auf Höhe der Querstraße auf eine Fußgängerin zugefahren sein. Diese wollte gerade die Alexanderstraße überqueren. Die Frau konnte offenbar eine Kollision nur vermeiden, weil sie zur Seite auf den Gehweg sprang. Der Pkw fuhr in Richtung Schillerstraße davon. Es werden weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können. Außerdem wird die Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261126 und der Bezugsnummer 0003493/2026 entgegengenommen. (ah)

