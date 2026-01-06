LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern, gegen 16.00 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße. Dort kam es zu einem Wohnungsbrand eines Wohnhauses. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei Personen durch Rauchgas (w/86, m/69) verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. (jd) Rückfragen bitte an: ...

