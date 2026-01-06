LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug
Gotha (ots)
Gegen 12.45 Uhr des gestrigen Tages entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein iPhone aus einem Lieferfahrzeug. Der 26-jährige Lieferant übergab eine Lieferung im Bereich eines Supermarktes in der Straße "Bürgeraue" und ließ sein Fahrzeug unverschlossen. Der Wert des Beutegutes liegt bei ungefähr 800 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0002935/2026) entgegen. (jd)
