Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Heute, gegen 13.00 Uhr begab sich ein Unbekannter auf das Gelände einer Caravaning-Firma in der Ichtershäuser Straße und beschädigte die Türen von vier Wohnwagen. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. An den Wohnanhängern entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der Unbekannte fuhr mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0002812/2026 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
