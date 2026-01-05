PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuch in Wohnung zu gelangen

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte versuchten gestern, gegen 03.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße zu gelangen. Das Vorhaben misslang. Es entstand Sachschaden an der Wohnungstür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0002135/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

