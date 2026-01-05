LPI-GTH: Versuch in Wohnung zu gelangen
Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte versuchten gestern, gegen 03.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße zu gelangen. Das Vorhaben misslang. Es entstand Sachschaden an der Wohnungstür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0002135/2026) entgegen. (jd)
