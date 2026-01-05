LPI-GTH: Kollision
Eisenach (ots)
Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr ein 88-jähriger Fahrer eines Opel die Rennbahn und beabsichtigte nach links auf die Clemdastraße abzubiegen. Offenbar missachtete der Fahrzeugführer dabei eine entgegenkommende 58-jährige Renault-Fahrerin, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault vor eine Ampelanlage geschoben, welche beschädigt wurde. Die 58-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jd)
