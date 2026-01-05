PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Eisenach (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr ein 88-jähriger Fahrer eines Opel die Rennbahn und beabsichtigte nach links auf die Clemdastraße abzubiegen. Offenbar missachtete der Fahrzeugführer dabei eine entgegenkommende 58-jährige Renault-Fahrerin, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault vor eine Ampelanlage geschoben, welche beschädigt wurde. Die 58-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Das könnte Sie auch interessieren