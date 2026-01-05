LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
In ein Wohnhaus in der Walther-Rathenau-Straße versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 02. Januar, 09.30 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0001982/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell