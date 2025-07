BPOLI C: Am Wochenende endete die Einreise für drei Personen in der JVA

Bobritzsch-Hilbersdorf (ots) - Am gestrigen Tag hatte ein LKW-Fahrer eine Schranke am Bahnübergang Bobritzsch-Hilbersdorf beschädigt. Auf der Strecke zwischen Dresden und Chemnitz kam es in der Folge zu Verspätungen, da die Züge in diesem Bereich nun langsamer fahren und sogar kurzzeitig anhalten mussten bis die ...

