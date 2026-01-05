LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
In der Zeit zwischen dem 22. Dezember 2025 und 30. Dezember 2025 begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen auf ein Baustellengelände im Bereich "Über dem Flinzhöck". Im weiteren Verlauf öffneten der oder die Täter gewaltsam mehrere Baucontainer und entwendeten daraus Arbeitsmaschinen im Wert von ungefähr 7.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0002479/2026) entgegen. (jd)
