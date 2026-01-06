PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern, gegen 16.00 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße. Dort kam es zu einem Wohnungsbrand eines Wohnhauses. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei Personen durch Rauchgas (w/86, m/69) verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

