Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (426/2025) Schwerer Unfall auf der A 7 bei Seesen - Mietwagen kommt auf glatter Straße von der Fahrbahn ab, eine Frau lebensgefährlich, drei weitere Insassen schwer verletzt

Göttingen (ots)

Seesen, Autobahn 7 in Richtung Hannover

Montag, 29. Dezember 2025, gegen 07.55 Uhr

SEESEN (jk) - Auf der A 7 in Richtung Hannover ist am Montagmorgen (29.12.25) gegen 07.55 Uhr ein mit insgesamt fünf Menschen besetzter Mietwagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte anschließend gegen einen Erdhügel und kippte auf die Seite. Eine 25 Jahre alte Frau erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Zwei weitere Insassen, ein 7 Jahre altes Kind und eine 32-jährige Frau, sowie auch der 20-jährige Fahrer wurden schwer, ein 13 Jahre alter Junge leicht verletzt. Die Verletzten stammen aus Großbritannien und Hessen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Den ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge, kam der gemietete VW T-Cross aus noch unbekannten Gründen auf der feuchten, winterglatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Erdhügel. Der Wagen schleuderte anschließend zurück auf die Autobahn und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Mehrere Insassen wurden in dem Auto eingeklemmt und mussten durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser nach Göttingen, Hildesheim und Northeim.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie auch die Unfallaufnahme war die A 7 in Richtung Hannover kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr lief anschließend auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Der erheblich beschädigte Unfallwagen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt und ein Gutachter in die Ermittlungen zur Unfallursache eingeschaltet.

An der Unfallstelle waren am Montagmorgen fünf Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein leitender Notarzt und die freiwilligen Feuerwehren Echte und Kalefeld im Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 40.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell