Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (423/2025) 3.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Klein Lengden - SUV auf Parkplatz von Arztzentrum beschädigt, Verursacher abgehauen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Klein Lengden, Alte Heerstraße Mittwoch, 17. Dezember 2025, zwischen 07.50 und 13.35 Uhr

KLEIN LENGDEN (jk) - Auf dem Parkplatz eines Arztzentrums an der Alten Heerstraße in Klein Lengden (Landkreis Göttingen) ist am Mittwoch (17.12.25) in der Zeit zwischen 07.50 und 13.35 Uhr ein Skoda Karoq von einem anderen Wagen vermutlich beim Rangieren an der Beifahrerseite beschädigt worden. An dem SUV einer Mitarbeitenden entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Von dem Verursacher fehlt jede Spur.

Aufgrund festgestellter Lackspuren handelt es sich vermutlich um ein weißes Auto, das gesucht wird. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/94982-0 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

