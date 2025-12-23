POL-GÖ: (423/2025) 3.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Klein Lengden - SUV auf Parkplatz von Arztzentrum beschädigt, Verursacher abgehauen
Göttingen (ots)
Gemeinde Gleichen, Ortsteil Klein Lengden, Alte Heerstraße Mittwoch, 17. Dezember 2025, zwischen 07.50 und 13.35 Uhr
KLEIN LENGDEN (jk) - Auf dem Parkplatz eines Arztzentrums an der Alten Heerstraße in Klein Lengden (Landkreis Göttingen) ist am Mittwoch (17.12.25) in der Zeit zwischen 07.50 und 13.35 Uhr ein Skoda Karoq von einem anderen Wagen vermutlich beim Rangieren an der Beifahrerseite beschädigt worden. An dem SUV einer Mitarbeitenden entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Von dem Verursacher fehlt jede Spur.
Aufgrund festgestellter Lackspuren handelt es sich vermutlich um ein weißes Auto, das gesucht wird. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/94982-0 bei der Polizeistation Friedland zu melden.
