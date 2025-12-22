Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (422/2025) Kontrolle von Kleinbus auf A 7 - Autobahnpolizei stellt drei hochwertige Pedelecs sicher, 2.000 Euro Sicherheitsleistung einbehalten

Göttingen (ots)

GEMEINDE ROSDORF (jk) - Bei der Kontrolle eines mit insgesamt acht Personen besetzten Kleinbusses ist die Autobahnpolizei Mittwochnacht (17.12.25) gegen 01.20 Uhr auf drei hochwertige Pedelecs und ein Kinderfahrrad gestoßen. Die E-Bikes der Marken CUBE, KTM und Edelhelfer lagen in schwarzer Folie verpackt zusammen mit Gepäckstücken im Laderaum des Fahrzeuges.

Eine erste Überprüfung der Rahmennummern verlief zwar negativ, dennoch wird aufgrund der deliktstypischen Verpackung und der festgestellten Gesamtumstände angenommen, dass die E-Bikes aus Diebstählen stammen. Auf Befragen zur Herkunft gab der 33 Jahre alte Fahrer an, dass er die drei Pedelecs für einen Freund von Dortmund nach Bulgarien transportieren würde. Von ihm vorgelegte Kaufverträge passten jedoch nur teilweise zu den Rädern. Die Pedelecs und auch das Kinderrad wurden daraufhin von den Beamten sichergestellt und nach Göttingen transportiert.

Der 33 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses wurde zur Dienststelle mitgenommen und dort erkennungsdienstlich behandelt. Die von ihm vorgelegten Kaufverträge wurden einbehalten.

Die Bereitschaftsstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete außerdem die Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro an. Die Summe wurde von dem 33-Jährigen in bar entrichtet.

Nach Personalienfeststellungen bei den anderen sieben Insassen konnte der Kleinbus seine Fahrt fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell