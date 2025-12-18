Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (419/2025) Verkehrsunfallflucht auf der L 569 bei Duderstadt - Ermittler bitten um Hinweise und suchen nach beschädigtem Fahrzeug

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (ab) - Bereits am Freitag vergangener Woche (12.12.2025) ist es auf der Landesstraße 569 zwischen Duderstadt und Nesselröden (Landkreis Göttingen) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 15.15 Uhr die L 569 aus Richtung Duderstadt kommend in Fahrtrichtung Nesselröden. Hinter der Abfahrt nach Werxhausen kam das Fahrzeug in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Schutzplanke.

Durch den Zusammenstoß wurden auf einer Länge von rund 50 Metern Teile der Schutzplanke sowie mehrere rote und weiße Leitprofile beschädigt beziehungsweise zerstört. Zudem war die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle stark verschmutzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug oder den Fahrer liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Duderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem möglicherweise entlang der rechten Seite beschädigten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05527 / 8461-0 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell