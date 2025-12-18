Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (418/2025) Einbruch in Sanitärfirma in Adelebsen-Güntersen - hoher Schaden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Gemeinde Adelebsen, Ortsteil Güntersen, Zum Backenberg Zeitraum zwischen Montagabend, 15. Dezember bis Dienstagmorgen, 16. Dezember 2025

ADELEBSEN (ab) - In der Zeit zwischen Montag (15.12.25), 17.00 Uhr, und Dienstag (16.12.25), 06.45 Uhr, ist es zu einem schweren Einbruch in die Räumlichkeiten einer Sanitärfirma an der Straße "Zum Backenberg" im Adelebsener Ortsteil Güntersen (Landkreis Göttingen) gekommen. Unbekannte Täter entwendeten dabei eine große Menge hochwertiger Ware. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Firmengelände und der Lagerhalle. Im Inneren wurden zahlreiche Regalreihen durchsucht, Boxen herausgezogen und Kartons geöffnet.

Entwendet wurden unter anderem hochwertige Sanitärarmaturen, Ventile, Winkelhähne, Kupfer- und Messingbauteile sowie Werkzeuge, darunter Maschinen eines bekannten Herstellers. Produkte aus Kunststoff oder Eisen blieben größtenteils zurück, was auf ein gezieltes Vorgehen schließen lässt.

Aufgrund der festgestellten Spuren und der Menge des Diebesguts geht die Polizei derzeit von einem gemeinschaftlichen Vorgehen mehrerer Täter aus.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden zudem Zeugenangaben aus der Nachbarschaft bekannt, die für den Tatzeitraum von Bedeutung sind. Demnach bemerkten Anwohner in der Nacht zum Dienstag (16.12.2025) gegen 01.30 Uhr verdächtige Fahrzeugbewegungen auf dem Firmengelände. Beobachtet wurden ein Kastenwagen der Kategorie "Sprinter", der rückwärts vor einem Rolltor stand, sowie ein Pkw Kombi, der sich ebenfalls auf dem Gelände befand. Nach einem lauten Motorengeräusch gingen die Zeugen zunächst von einem berechtigten Aufenthalt aus und verständigten die Polizei erst später. Personen wurden nicht gesehen. Eine nähere Beschreibung der Fahrzeuge liegt bislang nicht vor.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich Zum Backenberg, Bachstraße sowie im weiteren Ortsrandbereich von Güntersen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Besonders relevant sind Hinweise zu Kastenwagen (Sprinter-Typ) oder Kombi-Fahrzeugen, die sich in der Nacht zum 16.12.2025 in dem Bereich aufgehalten haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551 / 491-2115 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell