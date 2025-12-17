Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (416/2025) Sexuelle Belästigung zum Nachteil einer 13-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Hetjershausen, Hetjershäuser Weg Montagnachmittag, 15. Dezember 2025, gegen 14.20 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 13-jährigen Schülerin ermittelt die Polizei Göttingen gegen einen bislang unbekannten Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am vergangenen Montag (15.12.25), gegen 14.20 Uhr, im Bereich der Dransfelder Straße / Hetjershäuser Weg. Die Jugendliche war zuvor mit dem Schulbus in Groß Ellershausen ausgestiegen und zu Fuß unterwegs. Auf dem Weg wurde sie zunächst von einem Mann angelächelt. Später folgte ihr der Unbekannte, sprach sie an und forderte wiederholt ihre Snapchat-Daten beziehungsweise ihre Handynummer.

Trotz mehrfacher Ablehnung bedrängte der Mann die Schülerin weiter. Nachdem es der Jugendlichen gelungen war, sich zu lösen und schneller weiterzugehen, berührte der Mann sie unsittlich, drehte sich um und ging in Richtung Groß Ellershausen zurück.

Die Geschädigte erschien am Dienstagnachmittag gemeinsam mit ihrem Vater bei der Polizei und erstattete Anzeige. Der Tatverdächtige wird als etwa 160 bis 165 cm groß, von schlanker Statur und mit dunklerem Hauttyp beschrieben. Er soll schwarze, kurze Haare sowie einen schwarzen Drei-Tage-Bart haben und braune Augen besitzen. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße Daunenjacke, eine dunkle Jeans sowie eine grüne Wollmütze. Nach Angaben der Geschädigten führte der Mann weder einen Rucksack noch trug er eine Brille. Zudem sprach er mit leichtem Akzent und hatte ein Mobiltelefon bei sich, auf dem er unter anderem Snapchat zeigte.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Mann im genannten Zeitraum im Bereich Dransfelder Straße / Hetjershäuser Weg / Mittelbergschule gesehen haben oder Angaben zu seiner Identität machen können, sich bei der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell