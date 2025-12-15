PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (413/2025) Korrektur zu Pressemitteilung Nr. 411/Ermittlungserfolg in Duderstadt - Tatverdächtiger kommt aus Duderstadt

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (jk) - In die Pressemitteilung zum Ermittlungserfolg in Duderstadt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6179640) hat sich leider ein kleiner Fehler eingeschlichen.

Der 17 Jahre alte Tatverdächtige stammt aus Duderstadt und nicht, wie berichtet, aus dem Altkreis Osterode.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

