POL-GÖ: (413/2025) Korrektur zu Pressemitteilung Nr. 411/Ermittlungserfolg in Duderstadt - Tatverdächtiger kommt aus Duderstadt
Göttingen (ots)
DUDERSTADT (jk) - In die Pressemitteilung zum Ermittlungserfolg in Duderstadt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6179640) hat sich leider ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Der 17 Jahre alte Tatverdächtige stammt aus Duderstadt und nicht, wie berichtet, aus dem Altkreis Osterode.
