Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (412/2025) Aktion "Mach dich sichtbar!" - Polizei und Stadt Göttingen setzen Zeichen für mehr Sicherheit von Radfahrenden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (tj) - Unter dem Motto "Sichtbarkeit rettet Leben - Mach dich sichtbar!" setzen die Polizei Göttingen und die Stadt Göttingen am 18. Dezember 2025 gemeinsam ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit im Radverkehr. Ziel der Aktion ist es, Radfahrende für einfache und wirkungsvolle Maßnahmen zu sensibilisieren, mit denen sie im Straßenverkehr - insbesondere in der dunklen Jahreszeit - besser wahrgenommen werden.

Im Rahmen der gemeinsamen Verkehrssicherheitsaktion informieren Polizei und Stadt im Göttinger Stadtgebiet darüber, wie sich die eigene Sichtbarkeit mit wenigen Handgriffen deutlich erhöhen lässt. Radfahrende sollen motiviert werden, aktiv zur eigenen Sicherheit beizutragen und Risiken im Straßenverkehr zu reduzieren.

"Unfälle können verhindert werden, wenn Radfahrende gut sichtbar sind und frühzeitig wahrgenommen werden. Mit unserer Aktion möchten wir dazu beitragen, das Unfallrisiko zu senken und zugleich die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden zu schärfen", erklärt Polizeioberkommissarin Tina Jüttner, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Göttingen.

Auch die Stadt Göttingen unterstreicht die Bedeutung der Maßnahme. Frau Wrobel, Mitarbeiterin der Stadt Göttingen, betont: "Sichtbarkeit ist ein wesentlicher Schlüssel zur Verkehrssicherheit. Bereits kleine Anpassungen können eine große Wirkung entfalten."

Im Mittelpunkt der Aktion stehen drei zentrale Kernbotschaften:

1. Licht an - Sichtbarkeit beginnt mit funktionierender Beleuchtung Weißes Frontlicht, rotes Rücklicht sowie Reflektoren sind vorgeschrieben und erhöhen die Erkennbarkeit erheblich. Ein kurzer Lichtcheck vor jeder Fahrt kann entscheidend sein.

2. Helle und reflektierende Kleidung schützt Auffällige Kleidung und reflektierende Elemente machen Radfahrende besonders in Dämmerung und Dunkelheit früher sichtbar. Reflektoren an Knöcheln, Beinen oder Speichen wirken durch ihre Bewegung besonders effektiv.

3. Kommunikation schafft Sicherheit

Klare Handzeichen, Blickkontakt und vorausschauendes Fahrverhalten helfen, Missverständnisse zu vermeiden und gefährliche Situationen frühzeitig zu entschärfen.

Die Aktion richtet sich an alle Radfahrenden in Göttingen - vom Alltagsverkehr über Studierende bis hin zu Kindern. Nach derzeitigem Planungsstand werden Infostände am Bahnhofsvorplatz sowie in der Kurzen-Geismar-Straße eingerichtet. Diese sind im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr besetzt. Vor Ort informieren Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Mitarbeitende der Stadt Göttingen über einfache Möglichkeiten zur Verbesserung der Sichtbarkeit. Zudem werden - solange der Vorrat reicht - praktische Reflexmaterialien ausgegeben. Unterstützt wird die Aktion dabei von der Landesverkehrswacht und der örtlichen Verkehrswacht mit Materialien aus ihrer Radverkehrskampagne "Sichtbarkeit - Sicherheit".

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell