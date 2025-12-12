Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (409/2025) Nach Hinweis auf mögliche Gefahrensituation - Weihnachtsmarkt in Duderstadt von Polizei geräumt, Ermittlungen zu Hintergründen dauern zur Stunde an

Göttingen (ots)

Duderstadt, Innenstadt

Freitag, 12. Dezember 2025, gegen 20.30 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Nach einem Hinweis auf eine mögliche Gefahrensituation haben Einsatzkräfte der Polizei Freitagabend (12.12.25) den Duderstädter Weihnachtsmarkt vorsorglich frühzeitig beendet.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und sperrte u. a. die Zufahrtswege in Richtung des Marktes ab. Ein angeforderter Hubschrauber beobachtete das Geschehen aus der Luft. Zum Zeitpunkt der Maßnahme hielten sich noch etwa 120 Menschen auf dem Weihnachtsmarkt auf. Die vorzeitige Schließung und nachfolgende Räumung des Veranstaltungsortes erfolgte in Absprache mit den Standbetreibenden und verlief ruhig und geordnet.

Die Ermittlungen der Polizei zur Verifizierung des Hinweises laufen indes ebenso wie vorsorgliche Präsenzmaßnahmen weiter.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei ausdrücklich darum, von der Verbreitung von Spekulationen oder Gerüchten in den sozialen Medien Abstand zu nehmen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/8461-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell