POL-GÖ: (407/2025) Einbrüche in Wohnhäuser in Landwehrhagen innerhalb weniger Stunden - Polizei prüft Zusammenhang und bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, OT Landwehrhagen, Akazienweg und Sanderhäuser Weg | Donnerstag auf Freitag, 11.-12. Dezember 2025, zwischen 20.15 und 06.20 Uhr

STAUFENBERG (ab) - Nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser im Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) innerhalb kurzer Zeit ermittelt die Polizei Hann. Münden und bittet um Hinweise aus der Nachbarschaft.

Am Donnerstagabend (11.12.25) stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Akazienweg gegen 20.15 Uhr einen Einbruch fest. Sie hatten das Haus am Nachmittag gegen 15.20 Uhr verlassen und kehrten gegen 20.15 Uhr zurück. Im Inneren waren mehrere Räume durchwühlt, zudem standen Türen offen. Beschädigungen an Fenstern oder Türen, die auf ein Eindringen schließen ließen, konnten zunächst nicht festgestellt werden. Das Wohnhaus liegt am südöstlichen Ortsrand und grenzt rückwärtig an Wiesenflächen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen sowie Nachbarschaftsbefragungen blieben bislang ohne Ergebnis.

Am Freitagmorgen (12.12.25) wurde ein weiterer Einbruch bekannt. Die Bewohner eines Hauses im Sandershäuser Weg stellten gegen 06.20 Uhr fest, dass sämtliche Räume ihres Hauses betreten und durchsucht worden waren. Die Tat dürfte sich zwischen Donnerstag, etwa 16.45 Uhr, und dem frühen Freitagmorgen ereignet haben. Mehrere Fenster im Erdgeschoss zum Garten standen offen. Zudem wies eine Terrassentür Beschädigungen auf, die auf einen möglichen Einstieg oder Ausstieg hindeuten könnten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde auch in diesem Fall nichts entwendet.

Bereits in der vergangenen Woche war der Polizei ein Einbruch in ein Wohnhaus im Ortsteil Landwehrhagen gemeldet worden (siehe Pressemitteilung Nr. 393/2025 vom 03.12.2025). Ob zwischen diesen Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Personen, die im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen im Bereich Akazienweg, Sandershäuser Weg sowie in angrenzenden Straßen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Hann. Münden zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

