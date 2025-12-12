Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (405/2025) Spielzeug für Zuversicht: Polizei Göttingen unterstützt das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Im Mittelpunkt einer Spendenübergabe am vergangenen Donnerstag (11.12.25) an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen stand eine ganz besondere Überraschung für die kleinen Gäste: Mehrere LEGO-Sets, die im Rahmen eines abgeschlossenen Strafverfahrens sichergestellt und von der Staatsanwaltschaft zur "Verwertung" freigegeben worden waren, übergab Inspektionsleiter Marco Hansmann persönlich. Dieser besondere Schritt wurde möglich, nachdem die Ermittlerinnen und Ermittler des 2. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Göttingen angeregt hatten, die Spielsachen nicht einer rein formalen Verwertung zuzuführen, sondern sie dort einzusetzen, wo sie am meisten bewirken können - um Kindern in einer sozialen Einrichtung Freude, Ablenkung und ein Stück unbeschwerten Alltags zu schenken.

Das Hospiz Sternenlichter, die dritte stationäre Einrichtung dieser Art in Niedersachsen, begleitet unheilbar und lebensverkürzt erkrankte Kinder, Jugendliche sowie deren Familien in herausfordernden Lebensphasen. Ziel der Arbeit des Hauses ist es, den Familien einen Ort zu bieten, an dem sie Kraft schöpfen, Geborgenheit erleben und die lebensverkürzende Krankheit auch einmal für Momente in den Hintergrund treten lassen können - betreut durch ein multiprofessionelles Team rund um die Uhr. Zudem stehen Eltern- und Geschwisterzimmer zur Verfügung, um den Aufenthalt möglichst familienorientiert zu gestalten. Die Einrichtung ist dauerhaft auf Spenden angewiesen, da die Finanzierung nicht vollständig durch Krankenkassen abgedeckt wird.

Frau Iben vom Hospiz begrüßte die Polizeibeamten herzlich und erläuterte die vielfältigen Angebote und Ziele des Hauses - einen Ort zu schaffen, an dem Zeit, Lebensfreude und gemeinsame Momente im Vordergrund stehen. "In Abstimmung mit unserem psychosozialen Team nehmen wir die LEGO-Steine sehr gern entgegen, um unseren schwerstkranken Gästen und ihren gesunden Geschwistern gleichermaßen eine Freude zu bereiten", erklärte Frau Iben. Passend dazu trägt das Hospiz das Motto:

"Die Sterne des Himmels können wir einander nicht schenken. Aber die Sterne der Liebe, der Freude und der Zuversicht."

Neben den LEGO-Geschenken übergab Marco Hansmann eine Geldspende in Höhe von 500 Euro, die bei einem Sommerfest innerhalb der Dienststelle gesammelt worden waren. Dieser finanzielle Beitrag soll das Hospiz in seiner täglichen Arbeit unterstützen und einen Beitrag zur weiteren Finanzierung des Hauses leisten.

"Wir wissen um die besondere Bedeutung, die Einrichtungen wie das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter für betroffene Familien haben. Mit den LEGO-Sets wollen wir den Kindern nicht nur Spielzeug schenken, sondern kleine Lichtblicke im oft schweren Alltag schaffen - Momente der Freude, des gemeinsamen Spiels und des unbeschwerten Lachens - und damit zugleich die Mitarbeitenden in ihrer wertvollen täglichen Arbeit unterstützen", erklärte Hansmann bei der Übergabe.

Die Polizei Göttingen bedankt sich bei den Mitarbeitenden, die im Rahmen des Sommerfestes mit ihrer Spendenbereitschaft zu dieser Aktion beigetragen haben. Mit der Kombination aus Sach- und Geldspenden möchten die beteiligten Beamtinnen und Beamten ein Zeichen der Verbundenheit und Unterstützung für die Familien im Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter setzen.

Ein besonderer Dank gilt zudem der Staatsanwaltschaft Göttingen, die diesen Weg mit ihrer formellen Freigabe mitgegangen ist und damit die Weitergabe der LEGO-Sets überhaupt erst ermöglicht hat. Gerade in der Vorweihnachtszeit zeigt sich, dass gemeinsames Handeln und gegenseitige Unterstützung dazu beitragen können, kleine Lichtblicke zu schaffen und ein Stück weihnachtliche Zuversicht weiterzugeben.

