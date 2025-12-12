POL-GÖ: (406/2025) Zwei Wochen Göttinger Weihnachtsmarkt: Polizei Göttingen verzeichnet bislang keine besonderen Einsatzanlässe, Streifenteams täglich in der Innenstadt präsent

Polizeiinspektion Göttingen

Zwei Wochen Göttinger Weihnachtsmarkt: Polizei Göttingen verzeichnet bislang keine besonderen Einsatzanlässe, Streifenteams täglich in der Innenstadt präsent

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Noch bis zum 29. 12. findet in der Göttinger Innenstadt der alljährliche Weihnachtsmarkt statt. In einer ersten Bilanz verzeichnet die Polizei Göttingen bislang keine besonderen Einsatzanlässe.

Tägliche Präsenz in Uniform, in zivil und "gemischt"

Zur Stärkung des Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger sind Beamtinnen und Beamte der Polizei Göttingen auch in diesem Jahr wieder täglich auf und rund um den Weihnachtsmarkt in Form von Fußstreifen präsent. Die Einsatzkräfte kommen von der Innenstadtwache, der Verfügungseinheit, aus dem Einsatz- und Streifendienst sowie von der Zentralen Polizeidirektion. Hinzu kommen "gemischte" Streifen von Polizei und Stadtordnungsdienst (Foto). Die Aufgaben der Teams sind vielfältig und umfassen u. a. die Prävention von Taschendiebstählen, Kontrollen des Jugendschutzes, allgemeine Verkehrsüberwachung sowie die Abarbeitung aller anderen polizeilich relevanten Einsatzanlässe.

"Alle Streifenteams stehen Besuchenden und den Standbetreibenden für Fragen, Sorgen, Nöte und sonstige Anliegen jederzeit und gern zur Verfügung. Sprechen Sie uns an! Wir sind für Sie da!", sagt Polizeihauptkommissar Eike Fiedler in seiner Funktion als Leiter Innenstadtwache und weiter: "Die bisherigen Rückmeldungen in den zahlreichen Gesprächen mit den Weihnachtsmarktbesuchenden sind sehr positiv, die polizeiliche Präsenz und die Ansprechbarkeit wird sehr begrüßt."

"Insgesamt besteht für die Weihnachtsmärkte in Stadt und Landkreis aktuell keine konkrete Gefährdungslage. Die Dienststellen sind dennoch sensibilisiert und wachsam. Durch die Polizei in Göttingen findet eine ständige Bewertung der aktuellen Situation rund um den Göttinger Weihnachtsmarkt statt. Damit einhergehend werden die mit Beginn des Marktes initiierten polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich einer genauen Prüfung unterzogen und ggf. aktuellen Erkenntnissen, Lageentwicklungen oder anderen Gegebenheiten angepasst", ergänzt Marco Hansmann, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen.

Während der Weihnachtsmarkt-Öffnungszeiten ist die Polizei täglich bis 21.00 Uhr vor Ort präsent. Darüber hinaus ist die Wache an der Groner Landstraße 51 rund um die Uhr über Telefon 0551/491-2115 erreichbar. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Notruf 110.

"Vorsicht ist besser als Nachsicht"

Ihre Polizei rät: So schützen Sie sich vor Taschendieben

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

