Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (408/2025) Opel Movano in Hann. Münden aufgebrochen, Werkzeug gestohlen - Zusammenhang mit weiterer Tat vermutet, Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Heinrich-Heine-Straße

Nacht zu Dienstag, 9. Dezember 2025

HANN. MÜNDEN (jk) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (09.12.25) einen an der Heinrich-Heine-Straße abgestellten Opel Movano aufgebrochen und diverses hochwertiges Werkzeug aus dem Innenraum gestohlen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten vorläufigen Schätzungen zufolge auf etwa 1.250 Euro.

Zweite Tat auf Firmengelände gescheitert

Der Versuch, einen auf einem Firmengelände an derselben Straße abgestellten Mercedes-Sprinter aufzubrechen, schlug hingegen fehl. Offenbar ließen die Täter von dem Firmenwagen ab, weil sie sich gestört fühlten. Ein Zeuge gab an, dass er beobachtet habe, wie etwa gegen 04.30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug fluchtartig vom Gelände fuhr und in Richtung Tankstelle flüchtete. Bei dem verdächtigen Auto soll es sich um einen silbernen oder grauen Kombi gehandelt haben. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. In dem angegangenen Firmensprinter wurde ebenfalls Werkzeug gelagert. Aufgrund der Gesamtumstände ist deshalb von einem Zusammenhang beider Taten auszugehen.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

