Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (414/2025) Sachbeschädigungen auf Göttinger Weihnachtsmarkt - Unbekannte beschmieren Stände, Tische und Gänseliesel-Brunnen mit politischen Parolen, Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Markt

Dienstag, 16.12.25, zwischen 04.00 und 05.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen (16.12.25) auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt mehrere Stände und zugehörige Tische sowie die Umrandung des Gänseliesel-Brunnens mit politischen Parolen, darunter "Israel is a terror state" und "Free Gaza" beschmiert. Ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes entdeckte die Sachbeschädigungen und informierte die Polizei.

Den ersten Ermittlungen zufolge müssen die Schmierereien zwischen 04.00 und 05.00 Uhr erfolgt sein. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Höhe verursachten Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Göttingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell