Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (417/2025) Raub in Göttinger Wohnkomplex - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Göttingen (ots)

Göttingen, Wohnkomplex an der Groner Landstraße Nacht zu Mittwoch, 10. Dezember sowie Nacht zu Freitag, 12. Dezember 2025

GÖTTINGEN (ab) - In der Nacht zu Mittwoch (10.12.25) ist es in einem Wohnkomplex an der Groner Landstraße in Göttingen zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 64 Jahre alter Bewohner wurde dabei in seinem Appartement von zwei Männern überfallen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter gegen 00.50 Uhr gewaltsam in die Wohnung des Mannes ein. Einer der Täter brachte den Bewohner zu Boden und hielt ihm den Mund zu, während der zweite Täter Gegenstände aus der Wohnung an sich nahm. Entwendet wurden nach jetzigem Stand unter anderem Kleidungsstücke. Der 64-Jährige blieb unverletzt.

Am Freitag (12.12.25) kam es gegen 00.20 Uhr zu einem erneuten Versuch, in dieselbe Wohnung einzudringen. Der Bewohner kündigte lautstark an, die Polizei zu verständigen, woraufhin die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat bei diesem zweiten Tatgeschehen ein weiterer Täter hinzu.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnten bislang zwei männliche Personen identifiziert werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit beiden Taten in Zusammenhang stehen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 28 und 38 Jahren, die ebenfalls in dem Wohnkomplex wohnen. Die Identifizierung des dritten Tatverdächtigen ist bislang noch nicht gelungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen erließ das Amtsgericht Göttingen Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Beschuldigten, die noch am Freitag vollstreckt wurden. Dabei stellten die Ermittler umfangreiches Beweismittel sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-jährige Beschuldigte auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Der 28-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Göttingen am Samstag (13.12.25) Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an und richten sich insbesondere auf die Identifizierung des bislang noch unbekannten dritten Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise zur Person des Unbekannten nehmen die Ermittler unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell