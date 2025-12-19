Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (420/2025) Angriff auf 41-Jährige am Gailgraben - Polizei sucht nach zwei unbekannten Männern

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Gailgraben

Dienstag, 9. Dezember 2025, gegen 17.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Am Dienstag vergangener Woche (09.12.25) ist es gegen 17.00 Uhr in der Straße Am Gailgraben in Göttingen zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 41-jährigen Frau gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach die später Geschädigte zu diesem Zeitpunkt zwei Männer an und bat die beiden, zur Seite zu gehen, damit ein Fahrzeug auf der Straße rangieren könne. Daraufhin soll einer der Männer die Frau verbal bedroht und ihr unmittelbar anschließend unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. In der Folge ging die Frau zu Boden.

Nach der Tat flüchtete der mutmaßliche Täter zu Fuß über die Leinebrücke in Richtung Schiefer Weg. Der zweite Mann entfernte sich mit einem Fahrrad in Richtung Leineberg. Dieser Mann wird von der Polizei als wichtiger Zeuge des Geschehens angesehen und gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Geschädigte erlitt eine Verletzung im Bereich der Oberlippe und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der bislang unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, helle Jacke, Mütze, deutschsprachig mit Akzent. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei Göttingen bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen, insbesondere zu dem flüchtigen Täter, geben können, sich unter der Telefonnummer 0551 / 491-2115 zu melden. Zudem wird der zweite, bislang unbekannte Mann, der sich zur Tatzeit vor Ort aufhielt und anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Leineberg davonfuhr, als wichtiger Zeuge gebeten, sich unter dieser Rufnummer zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell