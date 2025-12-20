Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (421/2025) - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Beteiligten im Göttinger Stadtgebiet

Göttingen (ots)

Samstag, 20.12.2025, 14:40 Uhr, Kreuzung Hannoversche Straße / Große Breite, Göttingen-Weende.

Göttingen (rj) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag sind drei Unfallbeteiligte leicht verletzt worden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 78-jähriger Göttinger mit seinem Mercedes von der Hannoverschen Straße in die Große Breite ab und übersah dabei einen entgegenkommenden, stadteinwärts fahrenden Opel-Kleintransporter. Alle Beteiligten wurden bei dem frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt. Der 49-jährige Opelfahrer aus Nörten-Hardenberg sowie sein 11-jähriger Beifahrer wurden einem Göttinger Krankenhaus zugeführt.

Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam es zu kurzzeitigen Sperrungen einzelner Fahrstreifen, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen führten.

