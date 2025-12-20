POL-GÖ: (421/2025) - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Beteiligten im Göttinger Stadtgebiet
Göttingen (ots)
Samstag, 20.12.2025, 14:40 Uhr, Kreuzung Hannoversche Straße / Große Breite, Göttingen-Weende.
Göttingen (rj) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag sind drei Unfallbeteiligte leicht verletzt worden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 78-jähriger Göttinger mit seinem Mercedes von der Hannoverschen Straße in die Große Breite ab und übersah dabei einen entgegenkommenden, stadteinwärts fahrenden Opel-Kleintransporter. Alle Beteiligten wurden bei dem frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt. Der 49-jährige Opelfahrer aus Nörten-Hardenberg sowie sein 11-jähriger Beifahrer wurden einem Göttinger Krankenhaus zugeführt.
Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam es zu kurzzeitigen Sperrungen einzelner Fahrstreifen, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen führten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Göttingen
Einsatz- und Streifendienst II
Otto-Hahn-Str. 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2217
eingestellt für die
Polizeiinspektion Göttingen
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell