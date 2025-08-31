Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Einbruch in Gaststätte

Hamm-Mitte (ots)

Ein 52-Jähriger konnte am frühen Samstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, nach einem Einbruch in eine Gaststätte auf der Oststraße vorläufig festgenommen werden. Der Einbrecher schob zur Tatzeit gewaltsam die Rollladen hoch, schlug in der Folge eine Scheibe der Eingangstür ein und verschaffte sich so Zutritt zum Schankraum. Im Inneren hebelte der Täter einen Geldspielautomaten auf, entnahm die Geldkassetten und flüchtete anschließend zu Fuß. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Mann im Nahbereich nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Er wurde zum Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (ag)

