POL-GÖ: (424/2025) Vollsperrung der A 7 nach Verkehrsunfall mit 9 beteiligten Fahrzeugen und 7 teils schwerverletzten Personen

Göttingen (ots)

A 7 in Rtg. Süden zw. Autobahndreieck Drammetal und Anschlussstelle Hedemünden; Gemeinde Rosdorf - Mariengarten, 28.12.2025, 15:45 Uhr

GEMEINDE ROSDORF (teu) - Bedingt durch stark eingeschränkte Sicht auf Grund von Nebel und sehr tief stehender Sonne mussten drei Verkehrsteilnehmende stark abbremsen. Nachfolgende Fahrzeuge fuhren auf. Durch das Unfallgeschehen wurden insgesamt sieben Personen - davon drei Kinder verletzt. Bei mind. einem Kind und einem Erwachsenen wurden die Verletzungen als schwer eingestuft. Die Verletzten wurden verschiedenen Krankenhäusern in Göttingen und Hann.Münden zugeführt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der sich anschließenden Fahrbahnreinigung wurde die A 7 ab AD Drammetal voll gesperrt. Der auf über sieben Kilometer angestaute Verkehr konnte erst ab 18:30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Reinigungsarbeiten dauern zur Stunde noch an. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf mehr als 150.000,-EUR geschätzt. Zur Bewältigung der Einsatzlage wurden drei Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei durch eine Streife das PK Hann.Münden unterstützt. Durch die Feuerwehren Rosdorf, Obernjesa und Hedemünden wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und die Betreuung von Unfallbeteiligten organisiert. Acht Pkw mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Rettungsdienst war mit fünf RTW, einem NEF, dem Leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst im Einsatz. Die Unfallrufbereitschaft der Autobahnmeisterei Göttingen leitete den Verkehr ab und kümmerte sich um die Fahrbahnreinigung.

