Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht vom Krankenhausparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 19.12.2025 stellte der Geschädigte seinen schwarzen PKW Audi A6 Avant gegen 09:40 Uhr auf dem Parkplatz P1 des Klinikums Altenburg ab. Als er gegen 18:37 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er unfallbedingte Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte nach dem offensichtlichen Zusammenstoß pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen, ohne seine persönlichen Daten zu hinterlegen oder die Polizei zu informieren.

Wer kann sachdienliche Angaben zum Verursacher, dessen genutztem Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen?

Zeugen werden gebeten sich zur Bezugsnummer 033016/2025 unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (DL)

