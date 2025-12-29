PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht vom Krankenhausparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 19.12.2025 stellte der Geschädigte seinen schwarzen PKW Audi A6 Avant gegen 09:40 Uhr auf dem Parkplatz P1 des Klinikums Altenburg ab. Als er gegen 18:37 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er unfallbedingte Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte nach dem offensichtlichen Zusammenstoß pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen, ohne seine persönlichen Daten zu hinterlegen oder die Polizei zu informieren.

Wer kann sachdienliche Angaben zum Verursacher, dessen genutztem Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen?

Zeugen werden gebeten sich zur Bezugsnummer 033016/2025 unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:22

    LPI-G: Betrunkenen Fahrradfahrer gestellt

    Gera (ots) - Am Samstagabend (28.12.2025) befuhr ein 27 Jähriger mit seinem Fahrrad die Altenburger Straße in Gera. Im Kreuzungsbereich zur Bauvereinstraße wurde der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Alkoholtest wurde deutlich, dass der Herr erheblich alkoholisiert ist. Der Vorwert von 2,06 Promille hatte zur Folge, dass der Mann mit zur Blutentnahme musste. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:15

    LPI-G: Diebstahl von E-Bike

    Gera (ots) - Zwischen dem 22.12.2025 und dem 23.12.2025 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohngebäude im Geraer Stadtteil Lusan. In der Folge entwendete er ein angeschlossenes E-Bike aus dem Treppenhaus und verschwand in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:53

    LPI-G: Rauschgift aufgefunden

    Altenburg (ots) - Am 28.12.2025 führten Beamte der PI Altenburger Land Personen und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei konnte um 00:13 Uhr eine polizeibekannte Frau in der Treppengasse von Altenburg festgestellt werden. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass diese wiederholt Betäubungsmittel mit sich führte ohne eine entsprechende Erlaubnis zu haben. Das Rauschgift wurde eingezogen. Die 43 - jährige muss sich erneut wegen eines Verstoßes gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren