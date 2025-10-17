Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht mit Sachschaden auf der Bundesstraße 458, Höhe "Steinwand" - Zeugen gesucht

Landkreis Fulda (ots)

Am Mittwoch (15.10.), gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 458 zwischen Dipperz und Hilders, Höhe "Kreuzung Steinwand", ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren die B 458 kommend aus Dipperz in Fahrtrichtung Hilders. Kurz vor der Abfahrt nach Poppenhausen, in dem davor bestehenden Überholverbot - setzte der bislang unbekannte Fahrer eines silberfarbenen / grauen SUV zum Überholen an. Kurz vor Abschluss des Überholvorgangs musste der Verursacher wegen entgegenkommender Fahrzeuge abrupt wieder einscheren. Dabei schnitt dieser den LKW des Geschädigten und touchierte dabei dessen Stoßstange, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand. Im Anschluss entfernte sich der SUV-Fahrer vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Unfallfahrzeug bzw. zum Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen, sich bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache der Hessischen Polizei (www.polizei.hessen.de) zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Spahn, PK-A

