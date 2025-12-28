Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauschgift aufgefunden

Altenburg (ots)

Am 28.12.2025 führten Beamte der PI Altenburger Land Personen und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei konnte um 00:13 Uhr eine polizeibekannte Frau in der Treppengasse von Altenburg festgestellt werden. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass diese wiederholt Betäubungsmittel mit sich führte ohne eine entsprechende Erlaubnis zu haben. Das Rauschgift wurde eingezogen. Die 43 - jährige muss sich erneut wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell