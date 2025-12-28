LPI-G: Betrunkenen Fahrradfahrer gestellt
Gera (ots)
Am Samstagabend (28.12.2025) befuhr ein 27 Jähriger mit seinem Fahrrad die Altenburger Straße in Gera. Im Kreuzungsbereich zur Bauvereinstraße wurde der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Alkoholtest wurde deutlich, dass der Herr erheblich alkoholisiert ist. Der Vorwert von 2,06 Promille hatte zur Folge, dass der Mann mit zur Blutentnahme musste.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell